Страх полностью потерять свое влияние в Африке вынуждает президента Франции Эммануэля Макрона делать громкие заявления о готовности ввести свои войска на территорию Украины. Париж пытается всеми силами сохранить высокий уровень эскалации в зоне СВО, чтобы таким образом оказывать давление на Россию. Об этом в своем Телеграм-канале написал военкор Александр Сладков.

«Франция хочет обменять у нас Африку на Украину. Париж давит на нас, опасаясь, что французам дадут пыром по копчику и они вылетят из Африки окончательно. А они вылетят, мы их выбьем оттуда», – написал военкор.

По его словам, именно по этой причине Париж пытается всеми силами сохранять высокий уровень эскалации в украинском конфликте. Поскольку Россия действует в Африке очень агрессивно Франция боится полностью потерять «Черный Континент».

Военкор отмечает, что в любом случае Франция потерпит поражение, как на Украине, так и на африканском континенте. Поскольку Европа не сможет вечно оплачивать боевые действия на Украине.