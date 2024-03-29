Российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в распоряжении российской армии есть очень мощная авиабомба ФАБ-9000, которой дали неофициальное название «Слон». Таким образом, военкор прокомментировал новость, что в России было возобновлено серийное производство ФАБ-3000.

«Но погодите, есть еще “Слон” – ФАБ 9000. В Афгане советские войска ее применяли сотнями. И ничего не мешает применять ее в СВО», – написал Сладков.

По словам военного корреспондента, в последний раз о «Слоне» было слышно в период Чеченской войны. Российские силы ударили с помощью ФАБ-9000 по штабу боевиков, расположенном в подвале огромного высотного здания «Дворец Дудаева». «Слон» пробил насквозь стену, но завис, не разорвавшись, над местом укрытия боевиков.

Однако ряд экспертов полагает, что нецелесообразно использовать ФАБ-9000 в зоне СВО, так как выгодно применить одновременно несколько единиц ФАБ-1500 или ФАБ-3000. Разработанный в конце 50-х годов ХХ века «Слон» предназначен для поражения масштабных промышленных и заводских сооружений, больших судов на стоянке. В качестве носителя ФАБ-9000 могут быть использованы бомбардировщики Ту-16, Ту-22, Ту-95.