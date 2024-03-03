Военный корреспондент Александр Сладков рассказал об украинских женщинах-военнослужащих и упомянул случай, когда он присутствовал при массовом их пленении в марте 2022 года.

«Первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся — и по накладным ресницам, и вообще по внешности понял — дамы», – цитирует Сладкова портал News.ru.

Он пояснил, что женщин взяли в плен бойцы «Каскада». При этом они были весьма галантны – подавали девушкам руку и искали для них наиболее удобное место, где «можно было лицом вниз лечь на усыпанный осколками асфальт».

Подобная картина наблюдалась в мае, когда в плен сдавались женщины-военнослужащие «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) в Мариуполе в мае того же года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вряд ли сейчас станет обменивать женщин-военнопленных. Киев нуждается в мужчинах, поэтому для попавших в плен девушек конфликт скорее всего закончился. Они будут находиться в обменном фонде до завершения СВО, а затем уедут домой.