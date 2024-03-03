Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ на Купянском направлении открыли сезон охоты на технику ВСУ и успешно собирают «трофеи», пишет RT.

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что военнослужащие грамотно применяют противотанковые управляемые ракеты, а также FPV-дроны, давно ставшие грозой украинских танков и боевых машин пехоты.

Также он отметил, что на Купянском направлении, а также в Херсонской области успешно работает артиллерия ВС РФ. Она уничтожает цели противника в Синьковке, Гатище и Плетеневке, вынуждая ВСУ практически постоянно сидеть в глухой обороне. Они предпринимают попытки контратаковать, но превосходство сейчас на стороне наших военнослужащих, не намеренных упускать возможность продвигаться вперед.