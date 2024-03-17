Вооруженные силы Российской Федерации сбили украинский вертолет при попытке залететь на территорию Белгородской области для высадки десанта в окрестностях населенного пункта Козинки. Кадры сбитого украинского воздушного борта в окрестностях российско-украинской границы публикует военный корреспондент Евгений Поддубный.

По информации российского военкора, российским бойцам удалось сбить в небе над украинской территорией в окрестностях населенного пункта Лукашовки, расположенного недалеко от границы с Российской Федерацией, вертолет UH-60 «Black Hawk» (Черный ястреб – в переводе с английского) производства Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что на борту украинского вертолета UH-60 «Black Hawk» находилось около 20 десантников. Командование ВС Украины планировало высадить свой десант в окрестностях российского населенного пункта Козинки с целью «создания видимости контроля над ним».

На опубликованных кадрах можно увидеть, горящие останки украинского вертолета с разбросанными в окрестностях обломками.