Военнослужащие российской армии решили поздравить находящихся на фронте украинских солдат с Международным женским днем 8 марта. Соответствующие кадры с передовой опубликовал в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Наши бойцы поздравили личный состав армии трусов и детоубийц с 8 марта», – написал военкор Поддубный.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как находящиеся на передовых позициях российские бойцы установили громкоговоритель, направленный в сторону противника, и включили запись с поздравлениями. Противник не оценил поздравления и открыл огонь по месту, где был установлен громкоговоритель из стрелкового оружия и гранатометов.

«Поздравляли именно ту часть ВСУ, которая казалось бы обладает мужскими половыми признаками, но на деле…», – резюмировал военкор Поддубный.

Напомним, что в ночь на 11 марта в Сумской области была ликвидирована группа спецназа ВСУ и около 10 единиц военной техники, готовящихся к прорыву на территорию Белгородской области.