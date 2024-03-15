Российский боец с одной лишь гранатой вступил в схватку с диверсантами ГУР Украины у границы Белгородской области и вышел из боя победителем. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео этого короткого сражения.

На кадрах видно, как военнослужащий ВС РФ демонстративно движется к окопу, в котором засела группа из восьми диверсантов. Он спокойно приближается, бросает гранату в окоп и так же спокойно возвращается на свою позицию.

В результате взрыва некоторые боевики были ликвидированы, остальные сложили оружие и оказались в плену.

Напомним, ранее сообщалось о героическом поступке 9-летнего мальчика. В селе под Белгородом ребенок накрыл своим телом маленькую сестру и тем самым спас ее под обстрелом ВСУ. Сейчас жизнь детей вне опасности.