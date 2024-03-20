Военный корреспондент из Франции Кристель Нэан, пребывающая сейчас на Донбассе, заявила, что слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину представляет собой «диверсию». Журналистка считает, что подобные высказывания президент Франции допускает лишь для того, чтобы перевести внимание от внутренних проблем в стране.

«Это просто диверсия, чтобы люди во Франции больше не говорили о внутренних проблемах», – заявила французский журналист, добавив, что Макрон даже пытался связать плохую работу французских больниц с конфликтом на Украине.

Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон после конференции, посвященной украинскому вопросу и проведенной в Париже 26 февраля, заявил о возможности ввода сухопутных войск западных стран на Украину для противостояния российской армии.

Кристель Нэан также предположила, что подобными высказываниями Макрон хочет «легитимизировать французских солдат, воюющих на Украине под видом волонтеров или наемников».