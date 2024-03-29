После интенсивных обстрелов Белгорода со стороны ВС Украины резко встал вопрос о создании так называемой «санитарной зоны», вокруг российских регионов. Для решения данной задачи ВС России необходимо освобождать Харьков от украинских боевиков. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Царьграда» выразил военкор Александр Матюшин.

По его словам, российская армия уже планомерно продвигается к достижению данной цели. Штурмовые бригады ВС РФ успешно наступают на Курянском направлении, авиация наносит результативные удары по местам временной дислокации украинских боевиков в Изюме. Примечательно, что по Харькову начали прилетать авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Наши действия на Бахмутском и Донецком направлениях несут скорее стратегический характер, не являясь основными. Они оттягивают на себя вражеские резервы с Харьковской области. Цель – неожиданная атака на этом направлении, последующий прорыв украинской обороны и занятие города нашими войсками», – заявил военкор.

Эксперты сходятся во мнении, что для полного освобождения Харькова российской армии понадобится примерно 3-4 месяца. К таким выводам эксперты и аналитики пришли после анализа применения новой тактики штурма Авдеевки российскими войсками. Ведь Авдеевский укрепрайон создавало несколько украинских институтов на протяжении десяти лет, однако противник просто бежал из него под натиском российских сил.