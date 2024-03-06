Своеобразный «флеш-рояль» собрали российские военные в зоне проведения специальной военной операции, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что ВС РФ уничтожили как минимум по одному образцу западной техники, полученной Киевом.

«Если оглянуться на прошедшие два года, армия России собрала „флеш-рояль“, уничтожив минимум по одному образцу военной техники, которую Запад передал Украине с 22 февраля 2022-го», — рассказал военкор.

Среди этих самых образцов есть и совсем новые, такие как шведская САУ Archer, впервые прошедшая испытания в реальных боевых условиях именно на Украине. Также ВС РФ уничтожили американские «Абрамсы», РСЗО HIMARS и M270 MLRS, британские и немецкие танки «Челленджер» и «Леопард 2», множество других боевых систем.