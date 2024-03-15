Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности провалившейся атаки ВСУ на населенный пункт Козинки в Белгородской области.

Он отметил, что боевики прилетели на трех вертолетах и были высажены на границе. В их задачу входил захват населенного пункта, но планы подпортили российские военные. Они ликвидировали большую часть диверсантов, а остальные бесславно сбежали на свою территорию, даже не пытаясь вступать в бой.

По мнению военкора, за эту провальную операцию нужно отдать президента Украины Владимира Зеленского и главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) под суд. Когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный, он не проводил подобные пиар-атаки, фактически бросая боевиков на убой.

Также Коц отметил, что ВСУ «маниакально» стремятся сами уничтожить свои элитные подразделения, проводя столь нелепые авантюрные операции.