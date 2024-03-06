В окрестностях населенного пункта Бердычи расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил позиции украинских военнослужащих. Момент ликвидации пехоты Вооруженных сил Украины попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Из России с любовью», – написал российский военкор.

На опубликованных кадрах, снятых разведывательным беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть, как по позициям украинских военнослужащих прилетает снаряд тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». При этом взрыв по своей форме напомнил сердечко.

Ранее стало известно, что российские конструкторы разрабатывают обновленную тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Точные характеристики новой системы пока не разглашаются. Однако эксперты утверждают, что новая версия тяжелой огнеметной системы объединит в себе все преимущества ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».