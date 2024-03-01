Военный корреспондент Александр Коц показал видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским боевикам в населенном пункте Бердычи.

Киев все еще удерживает это село в Ясиноватском районе. Однако ВС РФ уже совсем рядом и атакую противника мощными видами вооружений.

«Жара в Бердычах По позициям ВСУ летят термобары от ТОС «Солнцепек». Приходилось видеть последствия его работы под Сулиговкой. Тот случай, когда от его воздействия бесполезно прятаться в блиндаже. Все равно голова надуется, как арбуз. А можно было вызвать Волгу 149.200», — сообщил Коц в своем телеграм-канале.

«Солнцепек» остается одним из наиболее эффективных видов российского оружия в зоне проведения специальной военной операции. На Западе его называют самым мощным неядерным вооружением из-за огромной поражающей силы и невозможности укрыться от атак.