В состав диверсантов, отправленных для прорыва на российские территории, киевский режим включил ичкерийцев и прочий сброд, пишет 14 марта в авторском тг-канале фронтовой репортер Александр Коц.

Среди вражеских диверсантов замечены ичкерийцы из Конгресса народов Ичкерии и Дагестана* (*запрещен в РФ за терроризм) во главе с полевым командиром Абдулом Хаким аш-Шишани. Он воевал еще в Чечне против федеральных сил, напомнил военкор. Именно эти «нелюди» 14 марта пытались своими атаками запугать мирных жителей Белгородской и Курской области, а заодно и остальных россиян.

Коц пишет, что собранный Киевом «сброд» без стеснений позиционирует себя последователями террориста Шамиля Басаева. Военкор обратился к чеченским бойцам, принимающим участие в российской спецоперации, с призывом: «Ахмат, ваш выход!».