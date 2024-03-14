Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку с боем прорваться на территорию Белгородской области. В настоящий момент военнослужащие ВС РФ ведут стрелковые бои с украинскими диверсантами. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Александр Коц.

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино (Белгородская область – ред.). Противник в 50 метрах», – пишет военкор.

По его словам, в текущий момент идет встречное сражение, противник забрасывает позиции российских сил гранатами. Прорыв украинских диверсантов прикрывают танки, американские бронемашины Bradley, авиация и реактивные системы залпового огня.

Со стороны населенного пункта Великая Писаревка, расположенного в Сумской области, в направлении села Козинки Белгородской области противник также пытается проникнуть на территорию российского региона при поддержке бронетехники.