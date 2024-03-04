Военный корреспондент Юрий Котенок выложил в Сеть видео с французскими истребителями Mirage 2000, перехватившими российские самолеты Су-30.

Военкор отметил, что Париж в последнее время слишком уж активно нарывается на ответную грубость. По его словам, таким образом французские власти мстят за Африку, из большинства стран которой их «попросили» уйти, причем не без участия России.

«Воздушное командование НАТО заявляет, что два французских истребителя Mirage 2000-5 перехватили российские Су-30 и Aн-72 над Балтикой. Произошло это якобы вчера, к северу от Польши. Париж крайне активно лезет на рожон. Прямо старается. Обида за поломанную «французскую Африку» — это серьезно, – цитирует военкора News.ru.

Ранее, напомним, в Сеть попала аудиозапись разговора высокопоставленных чиновников ВВС Германии, обсуждавших поставки Киеву ракет Taurus, удар этими боезарядами по Крымскому мосту, а также присутствие на Украине французских и британских военных.