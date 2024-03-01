Уснувший на позиции пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку. Российские ВС сняли боевика и ворвались в укрепрайон, после чего оборону украинской армии посыпалась, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вон там в посадке сидел пулемётчик, проспал наших и решил весь исход битвы за Авдеевку. Наши их отрезали, всю ночь долбили “Чебурашку” (название укрепрайона – прим. Discover24.ru) и воинскую часть. К утру мы уже заняли их позиции, а дальше укроп побежал», — рассказал военкору один из российских бойцов.

Кроме того, неожиданное появление ВС РФ не позволило боевикам ВСУ отойти за минные заграждения, где были заранее заготовлены позиции. А в жилой зоне с многоэтажками закрепиться им не дали, так как там уже находились наши подразделения.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным «Жук» сообщил, что ВСУ на коксохимическом заводе в Авдеевке бросились бежать, как только увидели российских штурмовиков.