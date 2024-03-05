Российские военнослужащие уничтожили уже третий танк Abrams Вооруженных сил Украины производства США в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры уничтожения импортной бронемашины были опубликованы в Телеграм-канале военкора Чингиса Дамбиева.

По данным военкора, третий танк M1A1SA Abrams Вооруженных сил Украины был уничтожен российскими бойцами в окрестностях населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Бронемашина была подбита точным выстрелом из ПТРК бойцами с позывными «Десант», «Гепард», «Ирокез» и «Малой» из легендарной 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России.

Цель была обнаружена разведывательным беспилотником. Российские бойцы с позывными «Кислый» и «Брут» из 30-й мотострелковой бригады сопровождали цели и осуществляли корректировку огня. В результате слаженной работы российских военнослужащих очередной американский танк M1A1SA Abrams был уничтожен в зоне СВО.