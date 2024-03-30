На Южно-Донецком направлении ВКС РФ нанесли разящий удар по позициям противника в Урожайном. Для этой цели использовались авиабомбы ФАБ-500М62, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он также опубликовал видео, сделанное из кабины истребителя. На кадрах самолеты сбрасывают бомбы и спустя буквально пару секунд на земле гремят взрывы, уничтожая позиции украинской армии, передает портал News.ru.

Авиабомбы были оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило максимально точно поразить живую силу противника и бронетехнику.

Напомним, ранее немецкий обозреватель Юлиан Репке сообщил о первом применении Россией объемно-детонирующей авиабомбы ОДАП-1500. Это термобарический боезаряд, посредством которого были ликвидированы позиции ВСУ в Сумской области.