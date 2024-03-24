В «Крокус Экспо» 22 марта проходили соревнования по бальным танцам среди детей. При этом они не были остановлены даже после нападения террористов на соседний «Крокус Сити Холл», рассказал организатор конкурса.

Он отметил, что было принято решение не впадать в панику, пока не будет соответствующего сообщения. После завершения соревнований детей и тренеров вывезли из центра.

Один из очевидцев рассказал, что к нему подошли человек десять и сообщили о нападении террористов. Однако он не поверил.

«Я вообще осознал масштаб только после того, как нам удалось выехать. Насчет эвакуации очень много вопросов, потому что мы эвакуировались сами. У охраны спрашивали, они ничего не отвечали, ведь сами не знали, что происходит. Толпа бежала из стороны в сторону, ведь было непонятно, где безопасно. В какой-то момент все успокоилось, и уже сели. И организаторы говорили — собираемся, продолжаем танцевать. Но вдруг сказали, что пожар. На тот момент действительно стало страшно», — цитирует мужчину РБК.

Очевидец также отметил, что заявления об успешной организации эвакуации не отвечают действительности, им просто повезло, так как эвакуировались сами, без посторонней помощи. При этом около 20 минут искали выход.