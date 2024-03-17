В ночь на 17 марта Одессу атаковали дроны-камикадзе «Герань». В городе и области гремели мощные взрывы, сообщил портал «Военное обозрение».

При этом атака осуществлялась в две волны беспилотных аппаратов. Первая из них сопровождалась взрывами во втором часу ночи, вторая – практически следом за ней, когда мониторинговые ресурсы уже объявили о скором отбое воздушной тревоги.

Подробной информации о взрывах нет, известно лишь, что они слышались непосредственно в Одессе. Также сообщалось о подлете беспилотников к Южному и к населенным пунктам Одесского района.

ПВО Украины работала в Запорожской и Сумской, в Днепропетровской и в той же Одесской областях. Она продолжила растрачивать дорогостоящие зенитные ракеты на копеечные дроны, но так и не сумела должным образом противостоять атаке. Большая часть намеченных военных целей успешно поражена.