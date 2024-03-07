Украинская армия не сможет в 2024 году осуществить новое контрнаступление, так как у Киева на это не хватает ресурсов: ни вооружения, ни живой силы. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Однако, как отметил эксперт, ВСУ могут перейти в тактику нанесения контрударов. Стоит отметить, что командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком было сделано заявление о намерении создать ударную группировку для перехода к контрударным действиям.

«В течение 2024 года контрнаступление ВСУ маловероятно, ведь финансирование стало меньше», – подчеркнул Брутер.

По словам политолога, киевский режим имеет достаточно ресурсов для продолжения сопротивления, однако у него нет их для контрнаступления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ВСУ начнут накапливать необходимый ресурс. Он подчеркнул, что противника не стоит недооценивать, а стоит отслеживать ситуацию.