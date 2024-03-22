Мэр Красногорска Д. Волков призвал граждан не поддаваться панике и не верить фейкам о том, что в Подмосковье якобы фиксируются многочисленные ЧП.

Волков призвал горожан верить только той информации, которая размещается в официальных источниках властей и экстренных служб. Публикуемые в тг-каналах фейки о том, что в Подмосковье якобы фиксируются многочисленные чрезвычайные происшествия, он назвал провокациями. Они направлены на зарождение паники среди населения.

Волков добавил, что на месте теракта в Крокусе организован оперштаб. Работают все экстренные службы – бригады скорых, спасатели, пожарные расчеты и авиация МЧС. По уточненным к полуночи данным Минздрава Подмосковья, количество пострадавших увеличилось до 145 человек. Из них восемь – дети. Десять человек доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.