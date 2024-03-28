Киевские власти заявили об опасности проникновения в украинскую столицу российских диверсионно-разведывательных групп и агентов спецслужб Российской Федерации. Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Киевской городской военной администрацией в одной из социальных сетей.

Сообщается, что срочное заседания совета обороны Киева было проведено из-за планов ВС РФ увеличить интенсивность ракетных атак на украинскую столицу и возможной активизации ДРГ. Поэтому на заседании было принято решение о подготовке ряда «мероприятий, которые предусматривают задействования большого количества людей». Также рекомендовалось всех военным и силовым структурам Киева усилить контроль за обеспечением безопасности и правопорядка в публичных местах с большим скоплением людей.

Местные жители сообщают, что во многих районах столицы возобновили работу контрольно-пропускные пункты и поставлены на боевое дежурство места, в которых ранее отсутствовали военнослужащие.