Сразу в четырех регионах Украины повреждения получили объекты инфраструктуры, сообщили местные власти.

Так, командование Сил обороны юга заявило о попадании дрона-камикадзе в линию электропередач. На объекте уже работают экстренные службы. Также атака осуществлялась на территорию промышленного предприятия в Одесской области. Какого именно, не сообщается, но местные телеграм-каналы ранее сообщили о прилетах на территорию старого заброшенного кирпичного завода.

О сильных пожарах на промышленных предприятиях заявили и власти Днепропетровской и Винницкой областей. Всего, по словам представителей киевского режима, ВС РФ использовали 39 беспилотников для ударов по объектам в тыловых регионах Украины.