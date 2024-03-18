Украина больше не существует как государство. Она превратилась в «некое образование», управление которым осуществляется «странными людьми», заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что Украина разваливается, а на ее территории могут появиться новые страны. Какие именно, спрогнозировать в данный момент сложно.

По словам Константинова, главной задачей России будет не допустить, чтобы какое-либо из эти вновь образованных государств представляло даже минимальную угрозу для РФ.

Напомним, на Западе эксперты уверены, что киевскому режиму необходимо прямо сейчас переходить к дипломатическому урегулированию конфликта. В противном случае Украина потеряет еще больше территорий и может прекратить свое существование.