Отсутствие фар для модели Lada Granta стало причиной двухмесячной задержки ремонта автомобиля в Челябинске. Оказалось, что проблема имеет системный характер, поскольку головная оптика для бюджетного российского автомобиля не производится в России. Об этом в своем материале сообщает портал 74.RU.

Автор материала отмечает, что после ДТП владелец автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска столкнулся с необычной проблемой – на складах отсутствуют комплекты головной оптики. Продавцы автозапчастей предложили заказать фары для Lada Granta через Казахстан, поскольку они производятся во Франции.

При этом российские дилеры АвтоВАЗа ждут очередной поставки фар для российской бюджетной модели только в середине апреля. При этом после рестайлинга крепления передних фар модели Lada Granta было изменено, что делает невозможной установку комплекта головной оптики от дорестайлинговой версии. Поэтому дилеры просят руководство АвтоВАЗа прислать регламент по замене передней оптики на аналоги из-за отсутствия оригинальных деталей.