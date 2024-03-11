Житель Екатеринбурга по имени Семен в беседе с корреспондентом E1.RU рассказал о своем 38-летнем автомобиле «Запорожец», который он восстанавливал в течение пяти лет, а теперь продает за два миллиона рублей. Соответствующие фотографии до и после, предоставленные владельцем, были опубликованы на портале издания.

По его словам, он с детства мечтал стать владельцем автомобиля «Запорожец», поскольку его отец обещал подарить ему такую машину. Повзрослев, Семен решил воплотить мечту своего детства и приобрел в 2018 году «Запорожец» за 60 тысяч рублей.

Прокатившись на советском автомобиле в оригинальном исполнении, Семен понял, что необходимо его не только отремонтировать, но и улучшить. В итоге он вложил в свою машину больше двух миллионов рублей, поменяв силовой агрегат и подвеску, перешив салон и установив качественную музыку вместо заднего дивана.

Семен планировал подарить свой автомобиль сыну, но девять месяцев назад его супруга родила дочь. Поэтому мужчина принял решение продать автомобиль.