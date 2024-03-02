В Глухове Сумской области под удар ВКС России попало подразделение элитного украинского спецназа – Сил специальных операций. Об этом сообщил тг-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на киевские СМИ.

Точно установлено, что в результате удара ликвидирован 34-летний Назар Соколовский – депутат местного совета в Тернопольской области и боец элитного подразделения.

Кроме того, уничтожено множество других боевиков, но точное их число пока не установлено.

Силы специальных операций – одной из наиболее подготовленных подразделений спецназа на Украине. Именно его боевики составляют диверсионно-разведывательные группы, действующие на приграничных с Россией территориях. Все военные обучались у натовских инструкторов, причем еще задолго до начала СВО.