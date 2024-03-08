ВСУ, свято веря в невозможность взять Авдеевку, не стали выстраивать оборону за пределами населенного пункта и жестоко поплатились за это. Сейчас они стремительно отступают, пытаясь окапываться чуть ли не на бегу, но такими методами невозможно п сдержать натиск российских сил, пишет «Московский комсомолец».

Российские ВС воспользовались тем, что противник упустил свой шанс, и теперь не дают ему возможности выстроить оборонительные линии. Все укрепрайоны моментально разносятся на атомы ударами ВКС, которые применяют сирийскую «бульдозерную» тактику.

Авиаудары дают возможность продавливать оборону противника не только под Авдеевкой, но и у Часова Яра, уже объявленного украинскими генералами очередной «крепостью», а также у Работино и Вербового на Запорожском направлении.

The Wall Street Journal отмечает, что у Киева больше нет крепостей уровня потерянных Авдеевки и Артемовска. Строить же новые очень сложно. Даже высокопоставленные командиры украинской армии заявляют, что у них нет техники для строительства фортификационных сооружений, а возводить их вручную – дело долгое. А с учетом российских планирующих авиабомб, моментально уничтожающих укрепрайоны, еще и чрезвычайно опасное.