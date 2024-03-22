Массированный ракетный удар ВКС РФ по объектам, расположенным в различных регионах Украины, начался 21 марта и продолжился в ночь на 22 марта. Российские войска впервые с зимы нанесли настолько мощный ракетный удар. Об этом сообщают российские военные паблики.

По данным Телеграм-канала «Рыбарь», главной целью российского ракетного удара была энергетическая система Украины. Характер выбранных целей и расход средств поражения дает понять, что удар готовился российскими военными давно и тщательно.

Украинская сторона сообщает, что ВКС РФ подняли в небо сразу тринадцать стратегических ракетоносцев Ту-95МС, способными нести крылатые ракеты Х-101 и Х-555. При этом в украинском сегменте соцсетей уже появились кадры с ударами по ДнепроГЭС в Запорожье. Глава «Укргидроэнерго» сообщил, что в результате атаки ДнепроГЭС-2 получил «критические повреждения» машинного зала и электрооборудования.