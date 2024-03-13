Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что несколько дней назад предсказывал отъезд из России Кристины Орбакайте и не ошибся. Певица после нескольких выступлений вновь отправилась в Соединенные Штаты.

В своем Telegram-канале Бородин написал, что на днях призывал Орбакайте ехать в США, чтобы там выступать за 200 долларов. Там ей все равно никто не даст больше. Новость об отъезде певицы появилась уже сегодня.

По словам Бородина, он способен просчитать действия представителей шоу-бизнеса «на 10 шагов вперед», и поэтому его прогноз оказался верным. Также активист отметил, что Данила Козловский, который постоянно метается в США и обратно, и Филипп Киркоров тоже покинут Россию, если их снова отменят на телевидении и не станут пускать в концертные залы.