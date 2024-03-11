Известная телеведущая, блогер и модель Виктория Боня лишилась своего жилья в Монако, так как не продлила вид на жительстве в княжестве. Достоверной причины, почему знаменитость не решила этот вопрос во время, не указывается. Боня сообщила, что она попросту забыла об этом.

По словам телеведущей, квартира, которую она арендовала много лет подряд, была выставлена на продажу. Апартаменты Бони расположены не в самом княжестве, а во французском городке Кап-Д’ай, расположенном в 15-ти минутах езды к Монако.

В соцсети знаменитость пожаловалась, что из-за проблем с ВНЖ она не просто осталась без крыши над головой. Она очень соскучилась за своей дочерью Анджелиной и своим питомцем кошкой Маркой. Сейчас Боня активно занимается решением бумажных вопросов и параллельно ищет новое жилье, что будет соответствовать ее запросам.

Напомним, что Виктория Боня состояла в гражданском браке с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. Несмотря на то, что пара вместе прожила 7 лет, они так и не узаконили свои отношения. Со временем между Боней и Смерфитом произошел конфликт, и в итоге пара распалась.