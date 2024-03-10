После заявления президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего ввод войск Североатлантического альянса на Украину, в местном TikTok опубликовали видеозапись с военным эшелоном. Железнодорожный состав с французской боевой техникой проследовал по станции Ним.

Когда именно запись была сделана, неизвестно. Но автор поста своевременно уловил тенденции и выложил кадры в Сеть. В описании он отметил, что это якобы ответ Макрона президенту России Владимиру Путину.

Франция, по словам автора, готовит большое количество техники, а значит вместе с ней на Украину отправятся и военнослужащие французских ВС.

Напомним, ранее сообщалось о призыве Макрона создать альянс государств, готовых отправить на Украину свои военные подразделения.