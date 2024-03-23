Ветераны группы «Альфа» провели параллели между терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» с трагедиями в «Норд-Осте», Беслане, Буденновске. Они подчеркнули, что это событие по масштабу последствий жертв теперь находится в одном ряду с преступлениями террористов, совершенных в Беслане, «Норд-Осте», Буденновске. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте подразделения «Альфа».

Как отметили ветераны, если раньше террористы захватывали заложников и выдвигали требования, то трагедия в «Крокус Сити Холле» доказывает, что теперь людей убивают ради запугивания общества.

«Террористам ненавистны наши ценности, наши традиции, им ненавистна сама Россия», – говорится в заявлении.

Ветераны группы «Альфа» отметили, что произошедшее нельзя оставлять безнаказанным, необходимо переходить к более жестким мерам. По мнению «альфовцев», российскому правительству следует снять мораторий на смертную казнь для диверсантов, террористов, их руководителей и пособников.