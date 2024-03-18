Проживший некоторое время в Соединенных Штатах популярный блогер Амиран Сардатов, известный зрителям по YouTube-каналу «Дневник хача», сравнил свое возвращение в Россию с освобождением из мест лишения свободы. О своей попытке эмигрировать в США блогер рассказал в эфире YouTube-канала PIMENOV.

По словам Сардатова, он всегда любил посещать Соединенные Штаты в качестве туриста, однако в случае с эмиграцией у него возникли трудности. Постоянное осознание необходимости начинать, по сути, новую жизнь на новом месте привело к состоянию хронического стресса.

«Возвращаешься домой так, как будто из тюрьмы вышел», – охарактеризовал свой приезд в Россию Сардатов.

Блогер отметил, что после возвращения из-за границы начинаешь ценить простые, но родные с детства вещи. Например, пельмени, борщ, мама, русская речь и так далее. Также Сардатов подчеркнул, что мнение об отсутствии кумовства в США является заблуждением.