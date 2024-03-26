Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Россия должны прекратить огонь и начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. По словам Сийярто, Будапешт постоянно заявляет о необходимости скорейшего перехода к мирному урегулированию украинского вопроса. А регулярная военная помощь Запада Киеву только усугубляет ситуацию, приводя к эскалации конфликта.

«Переговоры в любом случае должны быть. Итак, если переговоры должны состояться, то мой вопрос: почему бы их не провести раньше, а не позже?», – отметил Сийярто.

Венгерский дипломат заявил, что начало мирных переговоров поможет избежать еще большего количества жертв и разрушений на территории Украины. Сийярто подчеркнул, что своими военными поставками Запад не сможет победить Россию.