Некогда популярный телеведущий Иван Ургант сейчас живет в РФ, но занимается продюсированием никому не интересных мелких проектов, рассказал Михаил Ширвиндт. Он отметил также, что Иван очень переживает из-за отсутствия серьезной работы.

Напомним, что после высказываний ведущего о необходимости прекратить специальную военную операцию в 2022 году его программу «Вечерний Ургант» сняли с эфира. Телезвезда уехал за границу, но затем вернулся и сейчас все чаще появляется на различных мероприятиях.

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко заявила, что Ургант имеет полное право работать в России, ему этого никто не запрещал. Он живет в РФ, не признан иноагентом, наделен всеми правами, поэтому может реализовать любые проекты.