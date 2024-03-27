Ведущего известного ток-шоу The Project, выходящего на австралийском канале Channel 10 в прямом эфире едва не задушила змея. Рава МакМанус во время прямого эфира передачи вышел в студию с огромной змеей на шее. Через мгновение пресмыкающееся сильно обвилось вокруг шеи ведущего, начав его душить. Видеозапись эфира ток-шоу The Project появилась на странице телеканала в соцсетях.

Когда змея начала сдавливать шею МакМануса, то ведущий признался, что не может пошевелиться.

«Серьезно, я не могу двигаться», – отметил ведущий.

Коллега МакМануса, Майк Хинг, у которого не было змеи, наблюдал за происходящим с неподдельным ужасом в глазах.

«Это же безумие – там же Роува душат», – заявил Хинг.

К счастью, Раве МакМанусу удалось освободиться от змеиных объятий. По итогу, общение ведущего с пресмыкающимся не завершилось катастрофой. Ни ведущий, ни рептилия не пострадали. Но, как отметили комментаторы под видеозаписью, все могло завершиться очень печально.