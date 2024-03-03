Западные СМИ активно обговаривают проект по мирному соглашению, который Россия и Украина могли заключить еще в марте 2022 года. Известный политический деятель и журналист Анатолий Вассерман уверен, что следующие шаги России должны стать более выгодным для нее. По его мнению, те пункты, которые значились в прежнем «мирном соглашении» являлись чрезмерно «щедрым подарком» со стороны России.

«Единственный выход из положения – это не отсрочка на какой-то очень недолгий по историческим меркам срок, а полная ликвидация террористической организации Украина и возращение всех оккупированных ею земель в состав Российской Федерации», – заявил Вассерман.

Журналист подчеркнул, что достаточно тщательно изучил российско-украинскую ситуацию, поэтому уверен, что самым верным решением станет «денацификация и демилитаризация Украины», и это является несовместимым с ее дальнейшим существованием в качестве самостоятельного субъекта международной политики.