Польский МИД меняет послов в более полусотне государств, а также отзывает 10 кандидатов в польские дипломаты.

Глава МИД Польши Р. Сикорский 13 марта решил отозвать больше полусотни послов, а также отклонить больше десяти кандидатур на дипломатическую должность, которые были выдвинуты прошлым министром внешнеполитического ведомства страны. Отмечается, что подобные шаги позволят новым польским дипломатам с большим профессионализмом решать задачи внешней политики Польши.

Польский МИД надеется, что решение об отзыве полусотни послов поддержит глава государства А. Дуда. Тот ранее напомнил, что за ним остается окончательное решение о новых назначениях или отзыве дипломатов. «Без подписи президента подобные отзывы или назначения невозможны», сказал Дуда репортерам.