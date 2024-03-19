Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью телеканалу TVN24 заявил, что Варшава не намерена передавать Украине купленные американские ударные вертолеты Apache АН-64. Севера подчеркнул, что вооружение и вертолеты Apache, о покупке которых сообщалось во время визита Дуды и Туска в Вашингтон, Польша приобретет для собственных нужд, а не для Украины.

«Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам», – сказал Яцек Севера.

Кроме того, польский политик сообщил, что на сегодняшний день Apache АН-64 не смогут принести должных результатов, ведь у ВСУ нет возможности «достичь преимущества в воздухе».

Напомним, что 12 марта польский президент Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск осуществили визит в США, в ходе которого договорились о приобретением Польшей 96 единиц боевых вертолетов Apache АН-64, 800 единиц ракет JASSM «земля – воздух», 745 ракет AIM-120C «воздух – воздух» и более 200 ракет AIM-9X Sidewinder Block II «воздух – воздух».