В день рождения Валерия Леонтьева, 19 марта, стало известно, что артист решил покинуть сцену. В этом году певец отметил свое 75-летие. По мнению известного продюсера Сергея Лаврова, решение исполнителя связано с тем, что он поднял очень высокую планку. И чтобы запомниться зрителям таким, Леонтьев решил отказаться от выступлений.

По словам Лаврова, несмотря на свой эпатажный стиль и яркие выступления, в обычной жизни Валерий Леонтьев является скромным человеком. Поэтому перед ним нет цели заработать как можно больше.

Продюсер рассказал, что во время сотрудничества с Леонтьевым удивился его «малым запросам». Он всегда обходился обычным номером и никогда не требовал конкретную марку автомобиля, на котором его будут возить.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что отказ Леонтьева от сцены говорит также о его нежелании участвовать в «низкосортных шоу».