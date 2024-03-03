Певец Валерий Леонтьев отказывается выходить на большую сцену, так как боится не собрать полный зал или выступить неидеально. Однако он готов принять участие в корпоративе в любой точке мира, пишет телеграм-канал Shot.

Менеджер певца объяснил, что главная причина, по которой Леонтьев не планирует большие концерты – возраст и состояние здоровья. Но на корпоративах он выступать готов. В том числе, и в России. В любой точке мира такое выступление будет стоит 12 миллионов рублей.

Напомним, сам Леонтьев ранее заявил, что готов вернуться на большую сцену в России, но не раньше, чем закончится специальная военная операция. Он уверен, что на родине сумеет собрать полный зал, так как на его выступление придут ностальгирующие поклонники.