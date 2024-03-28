С 2022 года российские военные в зоне проведения спецоперации получили от разработчика более 7 тысяч беспилотников «Черника-1».

ТАСС сообщает, что речь идет о дроне-камикадзе, выполненном по концепции «летающее крыло». Он может использоваться как для моментального поражения цели, так и для отложенного.

В первом случае дрон атакует технику противника и подрывает ее. Во втором, приземляется и не разрывается. Такой подход дает возможность ликвидировать живую силу ВСУ.

Дальность действия «Черники-1» составляет 80 километров. Беспилотник несет 0,7 кг полезной нагрузки и поднимается на высоту до 1500 метров. Скорость достигает 75 километров в час. Радиус поражения целей – 20 метров, раскрыли разработчики характеристики дрона.