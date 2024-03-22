Военнослужащие российской армии соорудили из подручных средств самоходную артиллерийскую установку для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры с применением самоходного миномета на фронте были опубликованы на страничке группы «Военный Осведомитель» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в одном из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации появилась необычная артиллерийская установка. Российские военнослужащие установили на шасси вездехода УАЗ-3303 гладкоствольный автоматический миномет 2Б9 «Василек» калибра 82 миллиметра.

Установкой советского миномета разработки 1970-х годов на базу УАЗа удалось в разы повысить его мобильность и эффективность в условиях современных боевых действий. Скорострельность гладкоствольного миномета «Василек» составляет 120 выстрелов в минуту. Орудие может использовать мины различной модификации весом от 3,1 до 4,6 килограмм.