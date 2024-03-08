Последние несколько дней стали совершенно неудачными для украинской армии. Российские военные уничтожили несколько образцов дефицитной западной техники, существенно снизив боеспособность ВСУ.

Киев бросил в бой танки Abrams, однако не продумал, как будет защищать их от российских ударов. В результате три, а по некоторым данным даже четыре, боевые машины уже уничтожены. Всего на Авдеевском направлении ВСУ задействовали пять таких танков.

Еще одна весомая потеря для Киева – это шведская САУ Archer. В распоряжении ВСУ всего 8 таких систем. Это новейшие самоходки, которые в зоне СВО прошли первые испытания в реальной боевой обстановке. И одну из них ВСУ уже ухитрились потерять.

Подобные эпизоды лишь доказывают, что российские ВС готовы уничтожать любую технику противника. Также они подтверждают, что все разговоры о неуязвимости западных боевых систем – это не более, чем пиар.