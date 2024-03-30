Российские ВС планирующей авиабомбой поразили штаб ВСУ, в результате чего был ликвидирован командир территориальной обороны Измаила Анатолий Сергеев.

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале уточнил, что произошло это 27 марта.

«Ликвидирован командир 126 бригады ТРО города Измаил полковник Анатолий Сергеев… Прилет ФАБа по штабу», – рассказал военкор.

Татаринов ранее сообщал, что только за 2023 год Киев в зоне СВО потерял более 100 полковников, занимавших высокие должности в рядах ВСУ.

ВС РФ минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, местные жители слышали звуки взрывов и наблюдали работу средств ПВО. Власти региона сообщают, что попаданий нет. То же самое они говорили и после прошлой атаки 22 марта, но затем начали отключать электроэнергию во всем районе.