Российская армия ликвидировала в зоне проведения специальной военной операции шесть снайперов Вооруженных сил Украины в течении 19 марта. О потерях украинской армии сообщают авторы Телеграм-канала «Шепот фронта» со ссылкой на некрологи, опубликованные в украинских военных пабликах.

За последние сутки в зоне спецоперации было ликвидировано по крайней мере шесть снайперов. В списках убитых снайперов Вооруженных сил Украины числятся Андрей Худак, Василий Садрук и Игорь Дутчак.

Также в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован командир батальона 116-й механизированной бригады ВС Украины Роман Принды, известный под позывным «Танчик». Комбат был убит российскими военнослужащими во время неудачной попытки прорваться на территорию Российской Федерации со стороны Сумской области.

Ранее авторы Телеграм-канала «Старше Эдды» подвели итоги неудачных попыток со стороны украинских диверсантов перейти государственную границу с Российской Федерацией. В результате боевых действий на границе противник понес потери в количестве около тысячи человек, убитыми и раненными.