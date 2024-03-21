Российские военнослужащие начали применять в зоне проведения специальной военной операции беспилотный летательный аппарат необычной конструкции под названием «Пчелка». Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Русский инженер».

Инновационный беспилотник представляет собой своеобразный гибрид квадрокоптера и дрона самолетного типа, способного нести несколько FPV-дронов. Своеобразная «матка» дронов способна доставлять на поле боя несколько ударных беспилотников и осуществлять их пуск в воздухе, работая при этом ретранслятором для них.

Противник пишет, что инновационные российские дроны были замечены им на Артемовском направлении. В действительности российские военнослужащие уже давно используют «матку» для FPV-дронов на поле боя для уничтожения противника.